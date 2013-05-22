Батькивщина заявляет, что Захарченко соврал с трибуны ВР и должен уйти (видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО ”Батькивщина”, об этом сегодня заявил народный депутат, председатель подкомитета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Александр Дубовой.

По его словам, существуют как минимум две видеозаписи, подтверждающие, что милиция сопровождала скандальный БРДМ, из-за которого возникла драка во время массовых акций в Киеве 18 мая.

«На первом видео, отснятом репортером информационного агентства АР Дмитрием Власовым и опубликованном на сайте издания ”Корреспондент”, видно, что военную машину сопровождает патрульный автомобиль ГАИ с включенными спецсигналами при переезде перекрестка улиц Институтской и Крещатика. Также на видео можно увидеть, что на перекрестке стоит сотрудник ГАИ, который не совершает никаких действий для остановки БРДМ, движущегося следом за патрульным автомобилем», - сказал Дубовой.

Он сообщил, что в его распоряжении есть еще одна видеозапись, которая разоблачает неправду министра Захарченко.

На видеозаписи, отснятой мобильным телефоном на улице Институтской, видно, что именно сотрудник ГАИ дает команду двигаться водителю БРДМ.

«Патрульная машина сдает назад, из окна автомобиля водитель милицейского экипажа машет рукой водителю БРДМ и тот пристраивает военный автомобиль в колонну вслед за патрульной машиной», - рассказал Дубовой.

По его словам, оба видео являются доказательствами того, что Захарченко втянули в политические игры и фактически сделали соучастником провокации 18 мая, потому что именно милиция обеспечивала проезд скандального бронетранспортера, на котором отсутствовали государственные номера.

«Министра внутренних дел, как авторитетного, порядочного, честного руководителя, который может служить примером личному составу МВД, больше в Украине нет. Возникает закономерный вопрос, как себя должен чувствовать рядовой сотрудник милиции, по какой он морали будет действовать, если его министр так бесчестно говорит неправду с трибуны парламента всему украинскому обществу», - отметил депутат.

”Именно поэтому Захарченко, если для него не являются пустыми слова об офицерском достоинстве и чести, должен добровольно подать в отставку и принести извинения украинскому народу и Верховной Раде Украины”, - сказал Дубовой.

Он также сообщил, что намерен обратиться в Генеральную прокуратуру с соответствующим обращением об установлении сотрудников ГАИ, которые сопровождали БРДМ на патрульном автомобиле, и вопреки законодательству и должностным инструкциям не остановили движение военной машины без государственных номерных знаков.