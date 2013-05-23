В ВР подан законопроект о признании ОУН и УПА воюющей стороной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

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«Наш законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и имеет целью ликвидацию последствий беззакония и произвола, допущенных одно время руководством Союза ССР и Украинской ССР, а также возобновление гражданских прав членов ОУН и воинов УПА», - отметил в комментарии к законопроекту Кириленко.

Законопроектом борьба членов Организации Украинских Националистов (ОУН) и воинов Украинской Повстанческой Армии (УПА) за свободу и независимость Украины в период с сентября 1939 года до конца 1956 года определяется национально-освободительной борьбой (статья 2), а также ОУН и УПА определяются воюющей стороной за независимость Украины во Второй мировой войне (статья 1).

В соответствии с законопроектом, на бывших воинов Украинской Повстанческой Армии распространяются статус участников боевых действий и льготы, предусмотренные Законом Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” для участников боевых действий.