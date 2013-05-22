Открытие нового светомузыкального фонтана на Печерске
Приглашаем Вас на открытие светомузыкального фонтана и презентацию I очереди жилого комплекса «Бульвар Фонтанов», которые состоятся 30 мая 2013 г. в 19.30, по адресу: г. Киев, ул. Патриса Лумумбы, 6/1.
В рамках мероприятия Вас ожидает:
- Открытие первого светомузыкального фонтана комплекса.
- Презентация I очереди ЖК «Бульвар Фонтанов».
- Световое и лазерное шоу.
- Концертная шоу-программа.
- Посещение шоу-рума.
- Приятные сюрпризы и подарки.
- Общение с представителями компании-застройщика и девелопера, архитекторами и создателями фонтанного комплекса, чиновниками городской и государственной исполнительной власти, жителями комплекса.
Время проведения: 19:30-22:00
г. Киев, ул. Патриса Лумумбы, 6/1
Аккредитация до 18:00 29.05.2013 г.
Дмитрий Новиков,
(044) 528-91-91
(066) 347-05-88