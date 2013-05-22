Открытие нового светомузыкального фонтана на Печерске

Приглашаем Вас на открытие светомузыкального фонтана и презентацию I очереди жилого комплекса «Бульвар Фонтанов», которые состоятся 30 мая 2013 г. в 19.30, по адресу: г. Киев, ул. Патриса Лумумбы, 6/1.



В рамках мероприятия Вас ожидает:

- Открытие первого светомузыкального фонтана комплекса.

- Презентация I очереди ЖК «Бульвар Фонтанов».

- Световое и лазерное шоу.

- Концертная шоу-программа.

- Посещение шоу-рума.

- Приятные сюрпризы и подарки.

- Общение с представителями компании-застройщика и девелопера, архитекторами и создателями фонтанного комплекса, чиновниками городской и государственной исполнительной власти, жителями комплекса.

Время проведения: 19:30-22:00

г. Киев, ул. Патриса Лумумбы, 6/1

Аккредитация до 18:00 29.05.2013 г.

Дмитрий Новиков,

(044) 528-91-91

(066) 347-05-88

nda@bfontanov.com