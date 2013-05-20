Freedom House призывает привлечь к ответственности напавших на журналистов
22:52, 20 мая 2013Политика
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Международная организация Freedom House встревожена нападением на журналистов 18 мая и призывает власти Украины провести полное расследование и привлечь к ответственности нападавших.
Freedom House встревожена нападением на журналистов / Фото Влада Соделя
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.
«Любая дальнейшая задержка в поисках нападавших, по крайней мере часть которых, очевидно, известна властям, является отказом от гарантий свободной и беспрепятственной работы журналистов», - говорится в сообщении.
Кроме того, Freedom House указывает на присутствующую в Украине тенденцию к недобросовестным расследованиям нападений на журналистов, что ведет страну «к культуре безнаказанности».
Напомним, сегодня министр внутренних дел Виталий Захарченко пообещал наказать виновных в нападении 18 мая и сообщил, что дело находится под его личным контролем.
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