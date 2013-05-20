Freedom House призывает привлечь к ответственности напавших на журналистов

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

«Любая дальнейшая задержка в поисках нападавших, по крайней мере часть которых, очевидно, известна властям, является отказом от гарантий свободной и беспрепятственной работы журналистов», - говорится в сообщении.

Кроме того, Freedom House указывает на присутствующую в Украине тенденцию к недобросовестным расследованиям нападений на журналистов, что ведет страну «к культуре безнаказанности».

Напомним, сегодня министр внутренних дел Виталий Захарченко пообещал наказать виновных в нападении 18 мая и сообщил, что дело находится под его личным контролем.