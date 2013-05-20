Захарченко обещает наказать виновных в избиении журналистов 18 мая

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, об этом он заявил сегодня во время встречи с народными депутатами.

По словам министра, он с самого начала держит на личном контроле расследование инцидента, который произошел на ул. Большой Житомирской в Киеве.

Кроме того, сообщил Захарченко, продолжается служебная проверка по факту возможного бездействия работников столичной милиции, а следователи и оперативники усиленно работают, чтобы установить полную картину событий и привлечь виновных к ответственности.

Как отметили также в УСО, народные депутаты Арсен Аваков, Леонид Емец и Ирина Геращенко задали много вопросов относительно действий милиции 18 мая, о ходе расследования избиения журналистки «5 канала» и поиска подозреваемых, а также получили ответы на все вопросы от министра, его заместителя Виктора Ратушняка, и.о. начальника Главного следственного управления МВД Александра Гончарова и руководителя столичной милиции Валерия Коряка.

Кроме того, как отмечается в сообщении, взгляд журналистского сообщества на события озвучила исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар. В свою очередь, министр заверил, что уже завтра встретится с журналистами, и поблагодарил работников СМИ за неравнодушие и помощь в расследовании.

Как сообщал УНИАН, 18 мая возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской неизвестные молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа Влада Соделя. По словам Соделя, он и Сницарчук снимали избиение молодчиками "свободовцев".

"На нас напали около 10 человек в спортивных костюмах. Мы снимали, как они били "свободовцев", и им это категорически не понравилось", - рассказал фотограф.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

По делу по факту избиения журналистов во время массовых акций в Киеве 18 мая уже установлен главный подозреваемый, а также допрошено около 70 человек, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Олег Татаров сегодня во время акции представителей СМИ под зданием МВД с требованием к Захарченко как можно скорее расследовать дело по факту избиения журналистов.

Он добавил, что установлен «вероятный главный подозреваемый» и допрошены его родственники. Вместе с тем, Татаров отказался называть этого человека.