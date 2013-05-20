В ЕС заявляют, что украинцы могут рассчитывать на смягчение визового режима

Об этом заявил пресс-атташе представительства ЕС в Украине Дэвид Стулик, передает телеканал БТБ.

По словам Стулика, если в будущем возникнет необходимость изменения положения этого соглашения с целью расширения категории граждан, имеющих право на упрощенный визовый режим, то это можно будет сделать путем дальнейших переговоров между Украиной и ЕС, передает РБК-Украина.

Как сообщал УНИАН, ранее Европарламент ратифицировал соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз между ЕС и Украиной.

22 марта Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

21 февраля Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной. За проект доклада Клода Моресмо (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов комитета, против - 3, воздержались - 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз 23 июля 2012.