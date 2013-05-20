Молодые регионы заявляют, что их белоцерковский лидер журналистов не бил

Активисты «Молодых регионов», в том числе председатель белоцерковской организации Василий Бойко не имеют никакого отношения к избиению журналистки «5 канала» Ольги Сницарчук и фотографа Влада Соделя 18 мая, заявляет председатель «Молодых регионов», народный депутат Андрей Пинчук.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе всеукраинской общественной организации «Молодые регионы», об этом он сказал, комментируя появление в некоторых СМИ сообщений о возможной причастности «Молодых регионов» и лично Бойко к нападению на журналистов на Михайловской площади столицы.

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«Мы провели внутреннее расследование. И я хочу заявить, что 18 мая Бойко вообще не был в Киеве, он весь день провел в городе Белая Церковь на встречах. Ни в одной массовой акции 18 мая председатель белоцерковской городской организации "Молодые регионы" Василий Бойко не участвовал», - подчеркнул Пинчук.

«Убежден, что, не взирая на политическую принадлежность, лица, виновные в нападении на журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа Соделя в субботу, 18 мая, должны быть найдены и понести ответственность согласно действующему законодательству Украины», - отметил Пинчук.