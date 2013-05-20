В ПР знают, что КС вот-вот примет решение относительно выборов в Киеве

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что Конституционный суд заканчивает работу над рассмотрением вопроса относительно выборов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«Насколько меня информируют, там заканчивает работу КС по данному вопросу, и как только определится, мы будем решать по выборах в городе Киеве», - подчеркнул Ефремов.

По его словам, высказывание представителей оппозиции о том, что после 2 июня Киевсовет будет неправомочным, не имеет под собой оснований, поскольку он будет действовать до того времени, пока не будет избран новый совет.

Как сообщалось, представление 48 народных депутатов об официальном толковании ряда положений Конституции и закона о местных выборах относительно выборов в Киеве поступило в КС 19 марта. Инициатором обращения выступила Партия регионов, которая отказывалась голосовать за назначение выборов в столице на июнь 2013 года до выводов КС.

15 мая сайт LB.ua со ссылкой на собственные источники сообщил, что решение КС относительно проведения выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета готово и будет обнародовано в ближайшее время. Согласно имеющейся информации, своим решением КС разъяснит, что полномочия депутатов Киевсовета заканчиваются в 2015 году, а не 2 июня 2013-го, на чем настаивала оппозиция. Вместе с тем, выборы мэра Киева должны быть проведены в этому году, и в КС предлагают назначить дату на август месяц.