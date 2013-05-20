Ефремов предлагает пока не «реформировать» Нафтогаз: голосов в ВР нет

Председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов предложил не включать в повестку пленарных заседаний Верховной Рады на этой неделе проект закона о реформировании НАК “Нафтогаз Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете.

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По словам Ефремова, “этот вопрос, прежде всего, глобально-политический, он имеет большое звучание в обществе, и для того, чтобы ставить этот вопрос, необходимо, чтобы правительство его доработало до такого уровня, когда бы представители всех политических сил, находящихся в парламенте, понимали, что происходит, куда движется ситуация, и, в конечном итоге, чтобы мы пришли к согласованному действию”.

“Потому что просто так, не объясняя четко позицию законопроекта, провести его в парламенте будет очень проблематично”, - подчеркнул Ефремов.