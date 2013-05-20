Кличко напомнил спортсменам об ответственности: моральной и уголовной

Лидер партии “УДАР” Виталий Кличко напомнил украинским спортсменам об ответственности, и призвал не участвовать в «грязных политических играх и провокациях».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», в обращении Кличко говорится: «Обращаюсь ко всем спортсменам. Вы хорошо знаете, что ваши способности и достижения – это не только победы. Это и большая ответственность и, в конечном счете, большая честь. Не разменивайте эту честь участием в грязных политических играх и провокациях. Не становитесь бездумным орудием негодяев, которые прячутся за вашими спинами и используют вас».

По теме: СМИ: Избившие журналистов спортсмены признались, что их наняли специально

«Доказывайте свою силу на спортивных площадках и соревнованиях. Только так вы получите заслуженную славу и будете примером для молодежи. А судьба спортсмена, который предал свое высокое звание и превратился в боевика, – презрение и уголовная ответственность», - подчеркивается в обращении Кличко.