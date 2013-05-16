Верховному Суду Украины планируют вернуть полномочия, - источник

Об этом шла речь во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с бывшим Председателем ВСУ Петром Пилипчуком и и.о. Председателя ВСУ Ярославом Романюком.

Как стало известно из собственных источников, накануне заседания Пленума Верховного Суда Украины, который должен избрать нового руководителя высшей судебной инстанции, Янукович встретился с бывшим главой ВСУ Пилипчуком и и.о. Председателя ВСУ Романюком по их инициативе. Во время встречи было решено, что назначение Романюка на должность Председателя ВСУ сделает возможным решение принципиально важных для высшего судебного органа проблем.

В частности, будут возвращены Верховному Суду утраченные полномочия. Кроме того, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел будет выселен в отдельное помещение, что создаст надлежащие условия для работы Верховного Суда Украины и его аппарата.

Как известно, Романюк родился на Львовщине. В судебной системе работает с 1995 года: сначала в Бродовском районном суде Львовской области, затем - в Апелляционном суде Львовской области, а с 2005 года - судья ВСУ. В 2010-2013 гг возглавлял Совет судей Украины, а с 2011-го - первый заместитель Председателя ВСУ. Эксперты считают активным сторонником расширения нынешних полномочий Верховного Суда Украины для обеспечения единства судебной практики, на чем Романюк неоднократно подчеркивал в своих интервью и выступлениях.

Напомним, что заседание Пленума ВСУ начнется в 10:00 17 мая этого года. Проектом повестки дня Пленума предусмотрено рассмотрение единственного вопроса - избрание Председателя Верховного Суда Украины. Председатель ВСУ избирается большинством голосов от общего состава Пленума путем тайного голосования.