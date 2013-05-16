Яценюк считает, что "антифашистский марш" организован с целью провокаций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам.

“Я впервые узнал благодаря Партии регионов, что в Украине есть фашистские организации. У меня вопрос к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре Украины: они вообще читали Уголовный кодекс о том, что пропаганда фашизма преследуется законом?”, - сказал Яценюк.

По его мнению, выдумана “абсолютно бессмысленная химера - какое-то антифашистское движение”.

“Митинг направлен привезти сюда бюджетников и спровоцировать драку между оппозицией и непонятными антифашистами, которые борются с фашизмом на территории Украины, где нет фашизма, по 100 гривень за день”, - сказал Яценюк.

Кроме того, он подчеркнул, что акция оппозиции состоится при любых обстоятельствах.

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В ответ на вопрос журналистов о приходе Президента Украины Виктора Януковича на заседание ВР, Яценюк отметил, что нерешение вопроса с заключением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко является одной из наибольших преград на пути Украины к Европейскому Союзу.

“Была сделана преступная ошибка. Виктор Янукович должен найти в себе силы исправить эту преступную ошибку”, - сказал Яценюк.