Яценюк считает, что "антифашистский марш" организован с целью провокаций
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает, что антифашистский марш, который будет проходить в Киеве в один день – 18 мая - с финальной акцией оппозиции “Вставай, Украина!”, направлен на то, чтобы спровоцировать драку между его участниками и сторонниками оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в комментарии журналистам.
“Я впервые узнал благодаря Партии регионов, что в Украине есть фашистские организации. У меня вопрос к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре Украины: они вообще читали Уголовный кодекс о том, что пропаганда фашизма преследуется законом?”, - сказал Яценюк.
По его мнению, выдумана “абсолютно бессмысленная химера - какое-то антифашистское движение”.
“Митинг направлен привезти сюда бюджетников и спровоцировать драку между оппозицией и непонятными антифашистами, которые борются с фашизмом на территории Украины, где нет фашизма, по 100 гривень за день”, - сказал Яценюк.
Кроме того, он подчеркнул, что акция оппозиции состоится при любых обстоятельствах.
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В ответ на вопрос журналистов о приходе Президента Украины Виктора Януковича на заседание ВР, Яценюк отметил, что нерешение вопроса с заключением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко является одной из наибольших преград на пути Украины к Европейскому Союзу.
“Была сделана преступная ошибка. Виктор Янукович должен найти в себе силы исправить эту преступную ошибку”, - сказал Яценюк.