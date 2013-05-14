Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что акции оппозиции и Партии регионов в один и тот же день — 18 мая — в Киеве пройдут нормально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос журналистов, чем было обусловлено принятие решения Партии регионов о проведении своей акции в один день с оппозицией.

Ефремов заметил, что ПР еще месяц назад приняла решение о проведении антифашистского марша в Киеве 18 мая.

“Насколько это совпадает… Я думаю, что всегда делали власти любого города - они разводили движение колонн по проведению тех или иных мероприятий. Думаю, аналогичным образом поступят и в этот раз”, - сказал он.

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Кроме того, Ефремов сказал, что Партия регионов не откажется от проведения антифашистского марша.

Как сообщал УНИАН, на 18 мая в Киеве запланирована акция оппозиции “Вставай, Украина!”.