Адвокат: установление политических мотивов ареста Тимошенко не подлежит сомнению

Заявления об отсутствии в решении Европейского суда по правам человека признания политических мотивов ареста Юлии Тимошенко является искажением или спекуляциями. Об этом сообщила представитель Юлии Тимошенко в первой жалобе в ЕСПЧ Валентина Теличенко, комментируя интервью сотрудника Суда Родерика Лидделла некоторым украинским СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», по словам адвоката, вокруг разъяснений Лидделла были устроены спекуляции, которые вероятно исказили содержание комментария.

Теличенко подчеркнула, что установление Европейским судом политических мотивов ареста Тимошенко не подлежит сомнению.

«В случае установления нарушения статьи 18 Европейской Конвенции ЕСПЧ обязательно устанавливает, какие именно незаконные мотивы имели место. В Решении относительно Тимошенко суд установил, что судья Киреев неуважение к суду указал как причину ареста в то время, как настоящую причину скрыл. Суд четко связал дела Тимошенко и Луценко как такие, в которых нарушение статьи 18 было по тем же мотивам, – политическим», - пояснила В.Теличенко.

Представитель отметила, что сам текст решения ЕСПЧ по Ю.Тимошенко содержит четкую формулировку о наличии политических мотивов.

«...Как и в деле Луценко, суд усматривает ряд специфических особенностей обстоятельств ареста заявительницы, которые позволяют установить наличие политических мотивов ареста отдельно от оценки общего контекста вероятно политически мотивированного уголовного преследования заявительницы как лидера оппозиции путем инициирования ряда уголовных производств после смены власти и перед парламентскими выборами», - говорится в п. 298 Решения ЕСПЧ.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, комментируя решение ЕСПЧ по жалобам Тимошенко в интервью одному из центральных телеканалов, заявил что Европейский суд по правам человека, который 30 апреля вынес решение по жалобе экс-премьер-министра, не установил политических мотивов ее ареста.

«Европейский суд признал, что сам факт того, что Тимошенко была политическим деятелем, не доказывает ее политическое преследования», - сказал Пшонка.

По его словам, адвокаты осужденной не смогли доказать ЕСПЧ наличия политических мотивов в решении о ее взятии под стражу.

Напомним, 30 апреля Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей, чем те, которые установлены Конвенцией.