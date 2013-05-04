Докладчики ПАСЕ призывают освободить Тимошенко

Об этом идет речь в их комментарии относительно недавнего решения Европейского суда по правам человека по делу «Тимошенко против Украины», текст которого передан УНИАН.

«Решение Европейского суда по правам человека о том, что арест Тимошенко и досудебное заключение были произвольными и незаконными, а также о том, что она не получила надлежащую возможность иметь законный пересмотр своего задержания подтверждает серьезные недостатки украинской судебной системы, которые были подчеркнуты в резолюции Ассамблеи №1862 (2012). Поэтому мы призываем украинские власти осуществить немедленные шаги для решения недостатков, определенных в решении Европейского суда по правам человека, относительно содержания бывшего премьер-министра Тимошенко», – написано в комментарии.

Докладчики также обратили внимание на тот факт, что Европейский суд установил, что Ю.Тимошенко была задержана по другим причинам, чем причины доставки ее в компетентные органы на базе обоснованных подозрений в совершении преступления, и призвали власти освободить ее, как это ранее было сделано с Юрием Луценко.

«Мы особенно рассчитываем, что украинские власти не будут ждать с этим до тех пор, пока суд в Страсбурге примет решение по ее апелляции относительно осуждения украинским судом», – отметили докладчики ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека признал, что предварительное задержание Ю.Тимошенко было произвольным и политически мотивированным.

В своем решении суд признал нарушение трех параграфов статьи 5 Конвенции прав человека, а также статьи 18 Конвенции прав человека относительно предварительного задержания Ю.Тимошенко.