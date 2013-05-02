Суд оправдал лидера КУПРа, задержанного вчера во время акции коммунистов
Суд оправдал лидера общественной организации «Коалиция участников Помаранчевой революции» (КУПР) Сергея Мельниченко, задержанного вчера во время акции коммунистов.
Об этом лидер КУПРа сообщил на личной странице в Facebook.
Согласно сообщению, судья вернула административный материал относительно Мельниченко в милицию, как собранный со значительными нарушениями норм действующего законодательства и не содержащий никаких убедительных доказательств, которые подтверждали бы его вину в инкриминируемом административном нарушении (нарушение порядка организации мирных собраний - УНИАН).
Также сообщается о признании невиновной активистки КУПРа Елизаветы Жариковой, относительно которой судья, рассмотрев админматериал, не обнаружила состава административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).
В то же время относительно другой активистки КУПРа Татьяны Лиходеевой, которая также обвинялась в "окрашивании" участников первомайского коммунистического шествия по Крещатику и посягательстве на них, судья перенесла рассмотрение дела на 7 мая, поскольку в суд по Лиходеевой не явились ее "потерпевшие", которые давали свидетельство против нее.
Как сообщал УНИАН, 1 мая в Киеве милиция задержала активистов КУПРа, которые пытались повредить плакаты сторонников КПУ.
В то же время Мельниченко в Facebook написал, что “действия милиции были явно неправомерными и с превышением властных полномочий”.
“Никаких противоправных действий мы не совершали и не планировали совершать. Мы мирно шли по Крещатику, намереваясь отметить праздник в Ботаническом саду. В руках у некоторых активистов были только чистые ватманы для рисования”, - написал лидер КУПРа.