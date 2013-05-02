Суд оправдал лидера КУПРа, задержанного вчера во время акции коммунистов

Об этом лидер КУПРа сообщил на личной странице в Facebook.

Согласно сообщению, судья вернула административный материал относительно Мельниченко в милицию, как собранный со значительными нарушениями норм действующего законодательства и не содержащий никаких убедительных доказательств, которые подтверждали бы его вину в инкриминируемом административном нарушении (нарушение порядка организации мирных собраний - УНИАН).

Также сообщается о признании невиновной активистки КУПРа Елизаветы Жариковой, относительно которой судья, рассмотрев админматериал, не обнаружила состава административного правонарушения, предусмотренного ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство).

В то же время относительно другой активистки КУПРа Татьяны Лиходеевой, которая также обвинялась в "окрашивании" участников первомайского коммунистического шествия по Крещатику и посягательстве на них, судья перенесла рассмотрение дела на 7 мая, поскольку в суд по Лиходеевой не явились ее "потерпевшие", которые давали свидетельство против нее.

Как сообщал УНИАН, 1 мая в Киеве милиция задержала активистов КУПРа, которые пытались повредить плакаты сторонников КПУ.

В то же время Мельниченко в Facebook написал, что “действия милиции были явно неправомерными и с превышением властных полномочий”.

“Никаких противоправных действий мы не совершали и не планировали совершать. Мы мирно шли по Крещатику, намереваясь отметить праздник в Ботаническом саду. В руках у некоторых активистов были только чистые ватманы для рисования”, - написал лидер КУПРа.