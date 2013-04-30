Адвокат: Директора Фонда соцстраха не пускают в кабинет вопреки решению суда

Восстановленному по решению суда в должности директора Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности Олегу Бондарю бывшее руководство и охрана Фонда препятствуют приступить к исполнению служебных обязанностей, не пуская на рабочее место.

Об этом УНИАН сообщил юрист О.Бондаря Константин Карев.

По его словам, 24 апреля Подольский райсуд Киева вынес решение, которым было отменено постановление правления Фонда от 5 марта этого года об увольнении О.Бондаря с должности. Этим же решением суд обязал немедленно допустить О.Бондаря к выполнению функциональных обязанностей.

Тем не менее, как подчеркнул К.Карев, на следующее утро, 25 апреля, и до сегодняшнего дня О.Бондарь не смог попасть на работу, передать решение суда в канцелярию учреждения, поскольку вход в здание Фонда для него был заблокирован изнутри, а периметр помещения оцеплен милицией.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, О.Бондарь, как руководитель учреждения, обратился в правоохранительные органы с заявлением открыть уголовное производство по статье 341 (захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединений граждан, с целью незаконного пользования ими или препятствия нормальной работе предприятия) Уголовного кодекса Украины", - сказал К.Карев.