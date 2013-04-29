В Одессе состоялась акция протеста против нарушений со стороны милиции

Как передает корреспондент УНИАН, более 30 человек в течение 2 часов в центре города пикетировали здание прокуратуры Одесской области по ул. Пушкинской.

Организатором акции выступила общественная организация «Центр международной правовой защиты». В акции приняли участие жители Одесского региона, считающие себя потерпевшими от действий или бездействия правоохранительных органов.

«Прокуратура Одесской области не реагирует на обращения граждан и организаций по поводу грубейших нарушений прав человека, закрепленных Конституцией Украины, законами Украины, международными договорами, которые подписаны и ратифицированы Верховной Радой Украины. Не возбуждаются уголовные дела по ряду имеющихся резонансных дел, связанных с убийствами - так называемыми суицидами, изнасилованиями несовершеннолетних и пытками над задержанными, обвиняемыми и т.д.», - отметили УНИАН в пресс-службе организации.

Одна из участниц пикета - жительница райцентра Балта Виктория Папура держала портрет своей дочери Анжелики 1995 года рождения, которую в апреле прошлого года, за 2 недели до собственной свадьбы, обнаружили повешенной в частном доме. В нем 17-летняя девушка проживала с женихом, которого ее родители подозревают в убийстве. Со слов В. Папуры, на теле дочери были многочисленные следы побоев, но милиция заявила, что произошел суицид, и отказала в возбуждении уголовного дела.

Также к прокуратуре пришла 64-летняя жительница села Новоградовка Овидиопольского района Клавдия Дубицкая. 22 апреля 2011 года она нашла повешенной на дереве свою 14-летнюю внучку Карину. Со слов бабушки, на подростке была чужая одежда, на лице – синяки, похожие на следы от пальцев.

«Она висела на ветке, до которой физически не могла бы дотянуться. Не могла бы ее пригнуть. Очень много странностей… Мне отказали в возбуждении уголовного дела. Милицию в этом поддерживает прокуратура…», - сказала К. Дубицкая.

Пенсионерка держала в руках фото внучки и плакат с надписью: «Снять с должности Дидура А. Г. начальника Овидиопольского РО ГУМВД».

Также в числе протестантов – родственники Юрия Крутилева, которого Овидиопольский районный суд Одесской области приговорил к пожизненному заключению по обвинению в изнасиловании и убийстве односельчанки. Родственники утверждают, что парень данного убийства не совершал – подписал признание под воздействием физического насилия со стороны милиционеров.

Кроме того, в пикете приняли участие потерпевшие из поселка Авангард и села Марьяновка Овидиопольского района, Одессы, села Демидово Березовского района и т. д.

Пикетчики сформулировали свои требования в соответствующем обращении на имя прокурора Одесской области Вячеслава Трунова, которое передали в приемную.