К луганскому депутату пришла идея распустить Львовский областной совет

Депутаты Луганского областного совета обратятся к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке и в Верховную Раду с просьбой дать правовую оценку решениям Львовского и Ивано-Франковского облсоветов относительно 9 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое обращение депутаты единогласно проголосовали сегодня на 18 сессии Луганского облсовета.

Инициатором обращения стал депутат облсовета Родион Мирошник.

В частности, документе сказано: «Мы, депутаты Луганского областного совета, возмущены действиями Львовского областного совета и Ивано-Франковского областного совета относительно принятия решений о Днях скорби и рассматриваем их как надругательство над памятью ветеранов войны».

В обращении подчеркивается, что День победы – общегосударственный праздник украинского народа, и запрет на проведение праздничных мероприятий 9 мая ущемляет права большого количества украинцев.

«Подобные действия региональных политиков, исповедующих вполне определенную идеологию, наносят ущерб международному имиджу нашего государства, нагнетают социально-политическую напряженность в обществе, ущемляют право огромного количества граждан Украины праздновать великий День победы. Просим дать правовую оценку действиям депутатам Львовского областного и Ивано-Франковского городского советов», - говорится в обращении.

Заместитель председателя облсовета Евгений Харин от лица юридической службы облсовета предложил обратиться к генпрокурору Украины, так как только он может давать правовую оценку.

В то же время, в ходе обсуждения обращения депутат Валерий Филиппов предложил обратиться в Верховную Раду с просьбой распустить Львовский областной совет, «который постоянно принимает неправовые решения», однако глава Луганского облсовета Валерий Голенко возразил, что с таким предложением можно выходить лишь после того, как действия облсовета признают незаконными правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля Львовский и Ивано-Франковский горсоветы приняли решение об объявлении 8-9 мая в городе днями скорби за погибшими во Второй Мировой войне и жертвами тоталитарных режимов.

В соответствии с постановлением, 8-9 мая запрещено использование на территории этих городов оккупационной символики СССР, коммунистической и нацистской символики .

Вместо этого должны ежегодно вывешивать государственные флаги с траурными лентами и не проводить развлекательных мероприятий.