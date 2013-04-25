Во Львове 8-9 мая - Дни скорби

Львовский городской совет принял решение об объявлении 8-9 мая в городе Львове Днями скорби по погибшим во Второй Мировой войне и жертвам тоталитарных режимов.

Как передает корреспондент УНИАН „за” данное решение сегодня, 25 апреля, на сессии горсовета проголосовали 75 депутатов.

Как отмечается в тексте постановления, «руководствуясь резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №A/RES/59/26 от 22 ноября 2004 года, ч.1 ст. 2 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине“, п. 5 Указа Президента Украины «О чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке» от 28 января 2010 №75/2010 городской совет постановил объявить 8-9 мая в городе Львове Днями скорби по погибшим во Второй Мировой войне и жертвам тоталитарных режимов”.

Также в тексте документа указывается „ежегодно 8-9 мая на всей территории города вывешивать Государственный Флаг Украины с траурными лентами, опустить Государственный Флаг Украины на административных зданиях местных органов государственной власти и органов местного самоуправления, не проводить развлекательных мероприятий, выключить празднично-декоративную световую иллюминацию”.

«Заявления политиканов-украинофобов о праздновании 9 мая и развертывание красного флага – символа коммунистического террора - мы расцениваем как провокацию. Требуем от исполнительных органов государственной власти не допустить проведения коммунистического шабаша во Львове. Обращаемся к львовянам с просьбой провести эти дни в молитве по украинцам, павшим во Второй Мировой войне, и жертвам тоталитарных режимов», - заявил председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам законности Львовского городского совета „свободовец” Любомир Мельничук.

Как сообщал УНИАН, Львовский городской совет сегодня, 25 апреля, на сессионном заседании также принял постановление «О запрещении использования оккупационной символики СССР, коммунистической и нацистской символики на территории Львова».