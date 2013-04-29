У семьи Арбузова на четырех - 5 иномарок, 2 дома, 4 квартиры и почти 6 миллионов

Согласно его декларации о доходах за 2012 год, размещенной в газете «Урядовый курьер» (№80 от 27 апреля 2012 года), в структуре дохода С.Арбузова заработная плата составила 1,766 млн грн, дивиденды и проценты - 340,6 тыс. грн, подарки, призы, выигрыши - 1,954 тыс. грн, доход от отчуждения движимого и недвижимого имущества - 609,3 тыс. грн, другие виды доходов - 46,9 тыс. грн.

Общая сумма дохода семьи С.Арбузова (жена, двое сыновей) в 2012 году составила 13,393 млн грн, в том числе: заработная плата - 271,370 тыс. грн, дивиденды и проценты - 13,083 млн грн, наследство - 37,348 тыс. грн, другие виды доходов - 353 грн.

На счетах С.Арбузова в банка и других финучреждениях находится 3,469 млн грн, в том числе вложенных в 2012 году - 2,654 млн грн; на счетах членов его семьи - 45,108 млн грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 76,365 млн грн.

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В собственности, аренде, или на других условиях использования у С.Арбузова земельный участок площадью 619 кв. м, жилой дом площадью 179,7 кв. м и квартира площадью 191,2 кв.м. У членов его семьи - земельный участок площадью 2,722 тыс. кв. м, жилой дом площадью 172,5 кв. м, квартиры площадью 76,4 кв. м, 47,4 кв. м и 197,7 кв. м.

В собственности, аренде или на других условиях использования у первого вице-премьер-министра находятся легковые автомобили BMW Z8 2003 года выпуска, Mercedes-benz S600 2012 года выпуска, Mercedes-benz G 500 2008 года выпуска. У членов его семьи находятся легковые автомобили INFINITI EX 35 2008 года выпуска и LAND ROVER-RANGE ROVER 2011 года выпуска.

В графе «Ведомости о финансовых обязательствах» отмечается добровольное страхование на сумму 149,5 тыс. грн и добровольное страхование членов семьи - на 81,9 тыс. грн.

На содержание имущества в прошлом году С.Арбузов потратил 164,6 тыс. грн, члены семьи - 175,3 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2011 года С.Арбузов, являющийся на то время председателем Национального банка Украины, задекларировал 2,046 млн грн.