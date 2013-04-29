Арбузов понял, что зря сказал о Кличко то, что думал

Первый вице-премьер Сергей Арбузов готов забрать назад свои слова о том, что неголосование лидера "УДАРа" Виталия Кличко за отставку правительства свидетельствует о его зрелости.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер", сообщает Украинская правда.

"Это удивительная история. Еще раз убеждаюсь, что не всегда нужно говорить о том, о чем думаешь", - отметил Арбузов.

"Я действительно считаю, что умные вещи делают люди, которые созрели для этого. Если кого-то это обидело, я готов забрать свои слова обратно", - сказал вице-премьер.

В то же время, Арбузов выразил уверенность, что в ближайшее время правительство найдет взаимопонимание с народными депутатами.

"Уверен, что в ближайшее время мы найдем взаимопонимание, и наша работа будет очень плодотворна для конечных потребителей нашей работы - граждан Украины", - сказал он.

Как известно, в минувшее воскресенье в эфире канала ICTV Арбузов заявил, что отсутствие Кличко в сессионном зале во время голосования за отставку правительства свидетельствует о его политической зрелости.

В партии "УДАР" выразили удивление этим высказыванием Арбузова.