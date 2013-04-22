Кличко ответил Арбузову относительно «зрелости»

У Кличко заявляют, что все равно рано или поздно «непутевое правительство Азарова - Арбузова будет отправлено в отставку, в частности, и за "деятельность"вице-премьера Сергея Арбузова», - говорится в сообщении пресс-службы партии.

В "УДАРе" отметили, что "деятельность Арбузова, Курченко и их соратников должна стать предметом расследования правоохранительными органами. В частности, относительно причастности к отмыванию средств из всех "налоговых ям", хищения НДС, контрабанды нефтепродуктов, уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли Украины. Также следует выяснить за какие деньги "молодая команда", о которой еще вчера в стране не слышали, сегодня скупает спортивные команды и медиа-активы", - отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер Сергей Арбузов заявил, что считает отсутствие лидера УДАРа Виталия Кличко в сессионном зале во время голосования за отставку правительства свидетельством его политической зрелости.