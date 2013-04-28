В Донецке людям не отдают зарплат даже несмотря на судебные решения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила в своем выступлении на межведомственном совещании прокуратуры первый заместитель прокурора г. Донецка Юлия Куликова.

«Сегодня проблемным является вопрос низкого уровня реального исполнения судебных решений, принятых по искам и заявлениям прокуроров о взыскании задолженности по заработной плате гражданам. На данное время неисполненными остаются 561 решение на общую сумму 6,5 млн грн», - сказала Ю.Куликова.

Она также подчеркнула, что остается сегодня актуальным для Донецка вопрос погашения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях-банкротах, которая сложилась перед работниками 24 предприятий на сумму более 34 млн грн. По словам прокурора, только работникам Авиакомпании «Донбассаэро» задолжали 10,8 млн грн, ОАО «Точмаш» - 7,4 млн грн, Треста «Донбассшляхбуд» - 6,7 млн грн. «Многие предприятия-банкроты имеют имущество, однако длительное время его реализация не производится», - сказала Ю. Куликова и добавила, что проверки законности распоряжения имуществом предприятий-банкротов со стороны арбитражных управляющих, полноты принятия ими мер по погашению задолженности по выплате заработной платы органами прокуратуры и внутренних дел «практически не проводились».

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Прокурор объяснила, что большую проблему предприятий данной категории составляют предприятия, которые при наличии задолженности не имеют имущества или оно не является ликвидным. При этом контролирующие органы, входящие в комитет кредиторов не инициируют исключение данного имущества из ликвидационной массы, не реагируют на бездействие ликвидаторов по его реализации и своевременному закрытию ликвидационного баланса. Среди таких предприятия банкроты «РосУкройл», «Экспометал», «Донецкавтотранс», «Донецклескомунхоз» и другие.

Ю.Куликова напомнила, что в целом на сегодняшний день задолженность по заработной плате имеют 72 предприятия города на общую сумму 63,6 млн грн, из них - 69 предприятий, поднадзорных органам прокуратуры, на общую сумму 48 млн грн.