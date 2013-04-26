У Пшонки настаивают, что Верховный суд не закрывал дел против Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

«Учитывая то обстоятельство, что защитники Ю.Тимошенко продолжают в своих комментариях распространять неправдивую информацию о вроде бы наличии решения Верховного суда о закрытии уголовных дел против Ю.Тимошенко, пресс-служба ГПУ в который раз вынуждена это опровергать», - говорится в сообщении.

Как указывают в ГПУ, согласно постановлениям Верховного суда Украины от 11 ноября 2005 года предметом рассмотрения были лишь судебные решения об обжаловании постановлений о возбуждении уголовных дел касательно Ю.Тимошенко и других.

В этих постановлениях судом не принимались решения по существу уголовных дел, утверждают в Генпрокуратуре.

Кроме того, по данным ГПУ, Верховным судом Украины в удовлетворении ходатайства защитника Ю.Тимошенко было отказано, в частности в постановлении говорится: «Ходатайство адвоката Швеца В.Д. оставить без удовлетворения».

«Следовательно, утверждения и комментарии о том, что Верховный суд закрыл уголовные дела против Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ, не соответствуют действительности», - заявили в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко и ее защитники требуют закрыть дело о деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины", рассмотрение проходит в Киевском районном суде Харькова.

По словам Ю.Тимошенко, ВСУ на совместном заседании Судебной палаты по уголовным делам и Военной судебной коллегии 11 ноября 2005 года, рассматривая вопрос о законности закрытия этих сфальсифицированных дел, четко констатировал в резолютивной части своего постановления: "Данные уголовные дела относительно Тимошенко Ю.В. обоснованно и в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством закрыты компетентными органами и должностными лицами из-за отсутствия состава преступления на основании ст.6 п.2 УПК Украины".