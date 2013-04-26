Батькивщина: Тюремщики отменили встречу Тимошенко с послами США и ЕС

21:06, 26 апреля 2013
Политика
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Председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский и посол США в Украине Джон Тэффт не смогут посетить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко 29 апреля, поскольку Государственная пенитенциарная служба перенесла их визит к лидеру оппозиции.

Ян Томбінський

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Встреча с председателем Представительства ЕС в Украине Яном Томбинским и послом США в Украине Джоном Тэффтом перенесена с 29 апреля на более позднее время. Если встречу разрешат провести, то она может состояться после майских праздников», - сообщили в пресс-службе партии.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля заместитель председателя партии «Батькивщина» Григорий Немыря заявил, что Я.Томбинский и Дж.Тэффт в понедельник, 29 апреля, посетят в больнице Ю.Тимошенко.

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