Тимошенко просит защитить ТВі

Бывший премьер-министр Украины Юля Тимошенко просит оппозицию и гражданское общество защитить телеканал ТВі.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Канал ТВі – это последняя баррикада, последний форпост неподдельной свободы слова в телевизионном пространстве Украины. Все остальное продано, перепродано, отшлифовано под плохой вкус авторитаризма», - отметила Ю.Тимошенко.

По ее словам, сегодня относительно ТВі начали операцию «Ликвидация». «Этот факт – лучший индикатор того, куда мы двигаемся: к каким ценностям, к какому качеству, к каким стандартам – в Европу или в принципиально другое место», - считает Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что сегодня «под угрозой уничтожения очутилось главное, что есть на канале, – его коллектив». «Тот коллектив, который не боялся проводить громкие расследования и говорить правду в прямом эфире, который не боится отстаивать свое право на профессию и сейчас», - подчеркивает Ю.Тимошенко и просит все оппозиционные силы и гражданское общество защитить канал ТВі.

«Это будет наш тест на способность отстоять хотя бы остатки свободы в Украине», - уверена Ю.Тимошенко.