Милиция говорит, что в своих поисках «снежных террористов» ничего не нарушает

Как говорится в переданном УНИАН сообщении Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, в последнее время в средствах массовой информации отдельные политики и общественные деятели «начали делать упреки в сторону правоохранителей относительно проведения досудебного расследования по этому уголовному правонарушению с нарушением законодательства».

«ОСО заявляет, что подобные высказывания отдельных лиц являются безосновательными, и направлены исключительно на дезинформацию общества, чтобы таким способом избежать ответственности виновных в совершении противоправных действий. Досудебное следствие проводится исключительно в пределах компетенции милиции и способом, определенным действующим законодательством», - отмечается в сообщении.

По теме: «Свобода» пикетирует милицию в Киеве

Кроме того, в милиции информируют, что с целью установления возможных свидетелей события, на основании постановления Печерского районного суда Киева, в райуправление милиции вызывали граждан, которые могли находиться в указанное время на месте совершения уголовного правонарушения.

В сообщении подчеркивается, что в рамках расследования работниками Печерского райуправления столичной милиции для установления всех объективных обстоятельства совершенного в качестве свидетелей опрошено более 100 человек. Кроме этого, направлены запросы нескольким телеканалам Украины относительно предоставления ими видеоматериалов, отснятых на месте события.

«Пока уголовное производство расследуется по факту совершенного. Ход досудебного расследования находится на постоянном контроле руководства Главного управления МВД Украины в городе Киеве» - отметили в милиции.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Вечером 2 апреля в киевскую милиции обратилась народный депутат от Партии регионов Ирина Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на улице Шелковичной ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. По словам депутата, агрессивно настроенные граждане беспричинно стали оскорблять ее нецензурными ругательствами, угрожать физической расправой и бросать комья снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения.

По предварительным заключениям медиков, которые обследовали пострадавшую в стационаре одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Милиция по заявлению И.Гориной открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство».