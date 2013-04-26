«Свобода» пикетирует милицию в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, под стенами МВД собралось около 30 активистов ВО “Свобода”.



“Милиция должна прекратить абсолютно безосновательное давление на политических активистов, на «свободовцев» и простых граждан, которое началось в последнюю неделю. После так называемого инцидента со “снежным терроризмом” 2 апреля, когда кому-то угодило снежком и был раздут нереальный скандал безосновательно, собственно, с тех пор началось давление на «свободовцев» и простых киевлян”, - заявил народный депутат от ВО «Свобода» Андрей Ильенко.

Он отметил, что активистам “Свободы” звонят по телефону с неизвестных и скрытых номеров люди, которые представляются следователями МВД и предлагают без повестки явиться на допрос. Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что в соответствии с украинским законодательством, милиция не имеет права совершать такие действия.

Как отметил народный депутат от “Свободы” Эдуард Леонов, таким способом милиция пригласила на допросы уже более 100 активистов.

Присутствующие на митинге люди держат в руках плакаты с надписями: “Нет - телефонным террористам”, “Долой ментовский беспредел”, “Нет - политическим репрессиям”.

Вместе с тем, у самого здания МВД находятся 4 автобуса с правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

Вечером 2 апреля в киевскую милиции обратилась народный депутат от Партии регионов Ирина Горина с заявлением о хулиганских действиях неизвестных лиц из числа участников политической акции, которая проходила под стенами парламента.

Депутат сообщила, что на улице Шелковичной ее догнала группа граждан, около 50 человек, с плакатами нескольких оппозиционных сил. По словам депутата, агрессивно настроенные граждане беспричинно стали оскорблять ее нецензурными ругательствами, угрожать физической расправой и бросать комья снега и льда. В результате этих хулиганских действий И.Горина получила телесные повреждения.

По предварительным заключениям медиков, которые обследовали пострадавшую в стационаре одной из столичных больниц, И.Горина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Милиция по заявлению И.Гориной открыла уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство».