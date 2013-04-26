Янукович: К 2015 году убытки Украины от аварии на ЧАЭС достигнут $180 миллиардов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня во время рабочей поездки на ЧАЭС.

“Еще одна важная и болезненная проблема Украины - это зона отчуждения. В целом, в результате Чернобыльской катастрофы радиацией в Украине было загрязнено 2218 поселков и городов. В этой связи появляется вопрос стратегии развития пострадавших земель. По оценкам экспертов, суммарные экономические убытки от Чернобыльской катастрофы к 2015 году достигнут для Украины почти 180 млрд дол”, - сказал В.Янукович.

Он отметил, что эта сумма соотносится с годовым ВВП Украины.

Также глава государства подчеркнул, что ученые и экономисты должны определить реальную стратегию минимизации этих убытков. В.Янукович отметил, что определенные позитивные наработки в этом направлении уже есть.