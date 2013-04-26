ЕС может подписать ассоциацию с Украиной без освобождения Тимошенко - СМИ

Об этом пишет в пятницу польская Gazeta Wyborcza, комментируя результаты вчерашнего визита в Киев министров иностранных дел Польши, Литвы, Дании и Нидерландов.



"Акции Украины в последнее время растут - шансы на то, что Киев подпишет в ноябре соглашение об ассоциации все больше. Даже, если тюрьму не покинет бывшая премьер Юлия Тимошенко", - отмечает издание.

По данным газеты, визит четырех министров стал возможным благодаря освобождению из тюрьмы экс-главы Министерства внутренних дел Украины Юрия Луценко и разрешению украинской власти выехать ему в Польшу на лечение.

Газета отметила, что ключевую роль для подписания договора об ассоциации будет играть Германия, подчеркнув, что Министерство иностранных дел этой страны поддерживает заключение ассоциации с Украиной, а "более скептическая" позиция канцлера Германии Ангелы Меркель может измениться.

GW отметила, что польским дипломатам удалось убедить "окружение" немецкого канцлера в том, что Ю.Тимошенко "нельзя считать мученицей", потому что у нее "непрозрачное прошлое" и сама зарабатывала деньги на "грабительской приватизации".

"По нашим данным, если украинцы не сделают ни одного неприятного сюрприза, то в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Вильно фактически подпишут договор об ассоциации", - отмечает газета.

Издание, которое ссылается на анонимного немецкого дипломата, отмечает, что шансы на евроинтеграцию Украины также растут благодаря политике "закручивания гаек" Президента РФ Владимира Путина.

Газета напоминает, что В.Путин все активнее давит на Украину, чтобы она присоединилась к Таможенному союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, что перечеркнуло бы шансы на европейскую интеграцию украинцев.

"Такой сценарий не имеет права быть реализованным", - сказал GW немецкий дипломат.