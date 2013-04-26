Сикорский: Украине остались три критически важных месяца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Сикорсикий сказал на пресс-конференции в Киеве.

“Если мы потерпим неудачу в ноябре, то после ноября мы можем десятилетиями, возможно, в течение жизни нескольких поколений обсуждать и дискутировать, что пошло не так”, - сказал он.

Р.Сикорский еще раз призвал украинские политические силы отложить в сторону все “различия, существующие между ними”, и принять законодательные акты, необходимые для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

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Он отметил, что отбывает из Украины с большими надеждами на подписание Соглашения об ассоциации, чем когда приехал в Украину.

По словам Р.Сикорского, он также увидел настоящую решимость со стороны Президента Украины Виктора Януковича и представителей оппозиции приложить все усилия для принятия и выполнения соответствующих законов, что будет способствовать приближению Украины к Европейскому Союзу.

«Однако пока речь не идет о достижении согласия о формальном завершении этого процесса. Ставки очень высоки, а времени очень мало. Я боюсь, что если бы нужно было принимать решение сейчас, то ответ был бы «нет», - сказал Р.Сикорский.

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Он отметил, что сейчас в Украине есть три критически важных месяца, в течение которых власть может сделать все необходимое для подписания Соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.