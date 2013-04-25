Глава МИД Польши отодвинул Украине дедлайн по выполнению требований Европы

Министр иностранных дел Польши Радослав заявляет, что последним сроком принятия мер со стороны Украины для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом станет конец лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, почему раньше критической точкой назывался май 2013 года, а теперь - ближайшие три месяца.

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“Времени осталось очень мало, и сейчас нет какой-то магической даты. Однако есть огромный риск, что может быть слишком поздно, даже если в последний момент Украина предпримет правильные шаги, но это все равно будет слишком поздно. А нам всем (странам ЕС - УНИАН) также нужно время для того, чтобы оценить ситуацию. Если говорить очень приблизительно, то я бы назвал такой срок - это где-то конец лета”, - сказал Р.Сикорский.