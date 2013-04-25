Глава МИД Польши отодвинул Украине дедлайн по выполнению требований Европы

18:18, 25 апреля 2013
Политика
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Конечным сроком принятия Украиной мер для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС является конец лета.

Радослав Сикорский говорит, что крайним сроком станет конец лета

Министр иностранных дел Польши Радослав заявляет, что последним сроком принятия мер со стороны Украины для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом станет конец лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, почему раньше критической точкой назывался май 2013 года, а теперь - ближайшие три месяца.

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“Времени осталось очень мало, и сейчас нет какой-то магической даты. Однако есть огромный риск, что может быть слишком поздно, даже если в последний момент Украина предпримет правильные шаги, но это все равно будет слишком поздно. А нам всем (странам ЕС - УНИАН) также нужно время для того, чтобы оценить ситуацию. Если говорить очень приблизительно, то я бы назвал такой срок - это где-то конец лета”, - сказал Р.Сикорский.

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