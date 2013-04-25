Посланники Европы встретились с украинской оппозицией

Министры иностранных дел Польши, Литвы, Нидерландов Радослав Сикорский, Линас Линкявичюс, Франс Тиммерманс и министр европейских дел Королевства Дания Николай Ваммен провели встречу с представителями партий "УДАР", "Батькивщина" и "Свобода".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши, во встрече приняли участие заместитель председателя парламентской фракции "УДАР" Ростислав Павленко, заместитель фракции "Батькивщина" Сергей Пашинский и вице-спикер Руслан Кошулинский (ВО "Свобода"), который также является сопредседателем польско-украинской парламентской ассамблеи.

По теме: Глава МИД Польши отодвинул Украине дедлайн по выполнению требований Европы

Во встрече также принял участие представитель «Батькивщины» Григорий Немыря и Сергей Власенко.

"Собеседники подчеркивали, что "подписание Соглашения об ассоциации с ЕС было бы успехом не только власти или оппозиции, а всего украинского народа", - сообщила пресс-служба МИД Польши.

Как сообщал УНИАН, европейские министры сегодня провели встречи в Киеве с Президентом Украины Виктором Януковичем и руководителем украинского МИД Леонидом Кожарой.