Янукович дал портфель регионалу Грицаку

Янукович назначил Грицака заместителем председателя Государственной миграционной службы.

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Василия Грицака на должность заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины. Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства. Как сообщал УНИАН, сегодня своим указом Президент освободил Ярослава Янушевича от должности заместителя председателя Государственной миграционной службы. Как сообщал УНИАН, сегодня своим указом Президент освободил Ярослава Янушевича от должности заместителя председателя Государственной миграционной службы.

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