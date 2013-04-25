Янукович дал портфель регионалу Грицаку
17:13, 25 апреля 2013Политика
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Янукович назначил Грицака заместителем председателя Государственной миграционной службы.
Василий Грицак получил должность
Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Василия Грицака на должность заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины.
Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.Как сообщал УНИАН, сегодня своим указом Президент освободил Ярослава Янушевича от должности заместителя председателя Государственной миграционной службы.
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