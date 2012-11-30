Елисеев опровергает "страшилки" автора закона о биометрических паспортах
ЕС не собирается запрещать въезд иностранцам без биометрических паспортов, заявляет Елисеев.
Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что ЕС не собирается запрещать въезд иностранцам без биометрических паспортов.
Об этом говорится в его комментарии, текст которого передан УНИАН.
“Распространенная в отдельных украинских СМИ информация о якобы введении Европейским Союзом с 1 июня 2013 года требования о наличии у граждан третьих государств, в т.ч. граждан Украины, биометрического проездного документа не отвечает действительности”, - подчеркивается в комментарии.
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“В то же время наличие биометрического проездного документа будет условием безвизового въезда в ЕС после принятия Европейским Союзом решения об отмене виз для граждан Украины», - отметил К.Елисеев.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, автор Закона «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», народный депутат от Партии регионов Василий Грицак заявил, что с 1 июня 2013 года украинцев могут не пустить в страны ЕС без биометрических паспортов.
Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон о введении электронных биометрических паспортов.
19 ноября Президент Украины Виктор Янукович возвратил этот закон в парламент со своими предложениями.
20 ноября ВР приняла закон о биометрических паспортах в новой редакции с предложениями Президента.
Законом, в частности, предусматривается введение электронных паспортов - документов с электронным носителем биометрической информации для выезда за границу в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ІCАО). Законом предлагается установить, что паспорт гражданина Украины изготовляется в форме карточки, которая содержит бесконтактный электронный носитель информации, причем выдается он не позже, чем через 30 календарных дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение.
В электронный паспорт вносятся: название государства, название документа, фамилия и имя лица, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в реестре, номер документа, дата окончания срока действия документа, дата выдачи документа, название уполномоченного органа, выдавшего документ, место рождения, фотография и подпись лица. В паспорт по письменному заявлению могут быть внесены данные родителей или опекунов лица.
29 ноября Президент Украины подписал Закон № 5492-VI «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус».