Порошенко ошибся, когда не голосовал за отставку Кабмина – политолог

Об этом сказал политолог Вадим Карасев в интервью интернет-изданию Forpost.

«Я думаю, что в данном случае Петр Алексеевич, несмотря на свой серьезный и разнообразный политический опыт и политический бэкграунд, допустил ошибку, – сказал, в частности, Карасев. – Учитывая тот факт, что вокруг возможных кандидатов от оппозиции в мэры Киева развернулась нешуточная борьба, не голосовать за отставку правительства – это рисковать не выдвижением от оппозиции в качестве объединенного кандидата, и подводить своих сторонников и тех, кто хотел бы видеть в данном качестве именно самого Порошенко. Ну и это значит, рисковать не только шансами занять пост киевского мэра, но и своей политической репутацией. В такой ситуации, при таких голосованиях, нужно быть на месте. В любом случае, мне кажется, это выглядит удивительно», – отметил политолог.