Азаров обещает разобраться с застройкой пляжей в Одессе

Премьер-министр Украины Николай Азаров, общаясь в социальной сети Фейсбук, пообещал направить в ближайшее время комплексную комиссию в Одессу для реагирования на жалобы граждан.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в данном случае пользователи обратились к Н.Азарову с просьбой остановить беззаконие в Одессе по застройке общественных пляжей.

«К сожалению, в моей почте много жалоб из Одессы. Видимо, настала пора направить в Одессу комплексную комиссию и разобраться с тем, что там происходит. Мы это сделаем в ближайшее время», - сказал премьер-министр.

При этом он обратился с просьбой ко всем неравнодушным гражданам присылать конкретную информацию, чтобы она могла лечь в основу плана работы этой комиссии.