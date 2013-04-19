Задержанную у Межигорья съемочную группу ТВі уже отпустили
20:53, 19 апреля 2013Политика
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Трех журналистов телеканала ТВi, содержавшихся в Вышгородском райотделе милиции, уже отпустили.
Причиной задержания стало отсутствие документов у режиссера / Фото: vforum.com.ua
Как известно, съемочную группу, которая готовила сюжет о резиденции президента Виктора Януковича в Межигорье, задержали 19 апреля, сообщает Украинская правда.
"ТВі отпустили. Причиной задержания стало отсутствие документов у режиссера. Необучен он, что туда надо брать весь арсенал удостоверений", - объяснила в своем Twitter задержания журналистка канала Анастасия Станко.
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