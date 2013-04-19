Задержанную у Межигорья съемочную группу ТВі уже отпустили

Как известно, съемочную группу, которая готовила сюжет о резиденции президента Виктора Януковича в Межигорье, задержали 19 апреля, сообщает Украинская правда.

"ТВі отпустили. Причиной задержания стало отсутствие документов у режиссера. Необучен он, что туда надо брать весь арсенал удостоверений", - объяснила в своем Twitter задержания журналистка канала Анастасия Станко.