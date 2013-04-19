Рыбак хочет замерить уровень шума в Раде - крик сводит его с ума

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в интервью телеканалу “Рада”.

Он заметил: “я по-видимому на следующей пленарной неделе (следующая пленарная неделя с 14 по 17 мая — УНИАН) приглашу специалистов, чтобы они шум замерили”.

“Потому что в зале после этого крика можно из ума взойти”, - сказал он.

Он подчеркнул, что нередко в зале раздаются крики и “зачастую я не слышу, что они там кричат”.

В.Рыбак подчеркнул, что при встречах с руководителями европейских парламентов ему ставят вопрос: “А что там у вас такие депутаты, что там у вас происходит?”.

Председатель ВР сказал, что отвечает европейским парламентариям, что “по-видимому сделаю по трибуне каждой фракции и поставлю где-то там в зале и пусть они свои трибуны и блокируют”.

В то же время В.Рыбак отметил, что на сегодняшний день оппозиция в парламенте стала” значительно лучше, чем была в начале”. “Депутаты уже кое-кто поняли, что это высший законодательный орган, а не митинг, что это не футбольный матч”, - сказал он.

Он подчеркнул, что необходимо повышать культуру народных депутатов.