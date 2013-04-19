Мирошниченко обещает, что Рада скоро примет законы по евроинтеграции

«Вскоре, надеюсь, после возвращения депутатов с майских праздников, пакет необходимых законов будет принят. Они уже зарегистрированы в парламенте, многие рассмотрены в профильных комитетах. Дело за малым – большинству результативно проголосовать», – отметил он.

По его словам, принять необходимый пакет законов до мая помешал парализованный парламент.

«В сессионном зале эти законы невозможно рассмотреть из-за блокирования работы парламента оппозицией. Обратите внимание, практически все представленные в парламенте политические силы декларировали европейский вектор развития государства. Вот только на практике делает это парламентское большинство, оппозиция – воздерживается», – добавил политик.

Мирошниченко констатирует, что у парламентского большинства достаточно политической воли для принятия евроинтеграционных законов.

«Вы обратите внимание – только трибуна освободилась, как мы вчера сразу же приняли 2 евроинтеграционных закона. Один антикоррупционного характера, другой – по либерализации визового режима с Евросоюзом», – подчеркнул нардеп.

В то же время, по его словам, процесс адаптации законодательства к европейскому будет продолжаться и после подписания Соглашения об ассоциации и упрощении визового режима.