Депутаты вернутся в сессионный зал уже после Пасхи

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР сообщил, что на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях, конец апреля - начало мая планируется работа с избирателями.

Очередное пленарное заседание начнется во вторник, 14 мая, в 10.00. В то же время согласительный совет состоится 14 мая в 9.00.