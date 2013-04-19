Депутаты вернутся в сессионный зал уже после Пасхи
14:53, 19 апреля 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Владимир Рыбак попрощался до 14 мая
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР сообщил, что на следующей неделе депутаты будут работать в комитетах и фракциях, конец апреля - начало мая планируется работа с избирателями.
Очередное пленарное заседание начнется во вторник, 14 мая, в 10.00. В то же время согласительный совет состоится 14 мая в 9.00.
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