Евродепутат: Прежнее поведение Украины является неприемлемым

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок считает необходимым запретить въезд в Европейский Союз тем носителям государственных функций в Украине, которые действительно нарушают европейские принципы.

Об этом он заявил в интервью DW, объясняя, почему евродепутаты поддержали упрощение визового режима с Украиной и продлили мониторинговую миссию.

Как сказал Э.Брок, «мы выступаем за упрощение визового режима с Украиной. Мы считаем, что у людей должна быть возможность ездить в Европу, особенно у молодых людей, которые приезжают на учебу. Считаю, это способствует большей европеизации Украины».

В то же время, отвечая на вопрос «Можно ли ожидать последующих визовых льгот?», Э.Брок заметил: «Во-первых, следует решить вопрос безопасности, а также создать технические условия. Это не вопрос политики - просто без этого визовая либерализация не будет функционировать. Во-вторых, мы должны сделать так, чтобы этим не пользовались те носители государственных функций в Украине, которые действительно нарушают европейские принципы, например, как в случае с Беларусью. Мы знаем, что США применили этот механизм против заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Должно быть понятно, что тот, кто причастен к нарушению прав человека, не может пользоваться свободой перемещения».

В ответ на вопрос «Если определенные должностные лица, наподобие Рената Кузьмина, больше не смогут ездить в ЕС, это, по вашему мнению, решит вопрос?», Э.Брок сказал, что «это не только вопрос лично Кузьмина. Это в целом касается ведомства генерального прокурора. Украине необходима реформа уголовно-процессуального права. В случае Кузьмина именно он несет личную ответственность за дело Юлии Тимошенко и другие случаи выборочного правосудия. Наши посланцы Пэт Кокс и Александр Квасневский в рамках миссии Европарламента четко дали понять, что прежнее поведение Украины является неприемлемым».

Комментируя главные тезисы доклада мониторинговой миссии Кокса-Квасневского, Э.Брок отметил, что «есть определенный успех, в частности, освобождение экс-главы Министерства внутренних дел Юрия Луценко, а также некоторые изменения в уголовно-процессуальном праве. Но всем понятно, что этого недостаточно. Вопросы остаются и к выборочному правосудию, в частности в случае Тимошенко, и к работе Генеральной прокуратуры, и к новому избирательному законодательству, которое должно быть имплементировано в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы. Этот решающий пункт сформулировал в декабре Совет министров иностранных дел ЕС. Украина должна работать над выполнением условий для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе».

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