Янукович приветствует решение ЕП об упрощении визового режима

«Европейский парламент проголосовал за либерализацию визового режима с Украиной большинством голосов», - сказал Глава государства во время встречи с председателем Совета директоров компании «Арселор Миттал» Лакшми Митталом, сообщает пресс-служба Президента.

«Мы вместе с Европейской Комиссией провели большую работу, чтобы подготовить эти документы, и наконец это решение сегодня было принято», - отметил Виктор Янукович. Президент добавил, что украинцы смогут посещать Европу по новому порядку после завершения всех процедур и вступления документа в силу.

Глава государства также отметил важность возобновления работы Верховной Рады. «Впервые за каденцию этого парламента он начал работать и принимать законы», - подчеркнул Президент.

Председатель Совета директоров компании «Арселор Миттал» Лакшми Миттал поздравил Главу государства и всех украинцев с решением Европарламента. «Надеюсь, что не только украинцы смогут ездить в Европу, но также будет зона свободной торговли между Европой и Украиной», - отметил он.

Во время встречи Виктор Янукович и Лакшми Миттал обсудили вопросы сотрудничества Украины и компании «Арселор Миттал».