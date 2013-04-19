Власть не готова сейчас менять правительство - эксперт

А действия оппозиции, которая инициировала вопрос о недоверии правительству, вообще лишены логики - она никогда не получит эту должность при действующем президенте. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Березовец, директор компании «Berta Communications».

«Сегодняшнее голосование об отставке правительства не будет результативным - у оппозиции просто не хватит голосов, даже если они подключат коммунистов. А «Партии регионов» отставка действующего правительства сегодня не выгодна. Действия оппозиции вообще лишены логики - у них нет кандидатуры на должность премьера. Они могут утверждать, что есть, но во-первых, такого человека у них нет, а во-вторых, мне трудно представить, что президент внесет на рассмотрение предложенную оппозицией кандидатуру», - сказал Березовец.

В то же время он отметил, что сейчас смена правительства возможна лишь в том случае, если на это будет воля президента Виктора Януковича. Эксперт допускает, что есть вероятность смены правительства в скором времени. «Если это произойдет, то не раньше мая, а новым премьером может стать нынешний первый-вице-премьер-министр - Сергей Арбузов. Смена правительства может быть приурочена к очередному раунду переговоров с Евросоюзом, Международным валютным фондом».

Березовец уверен, что его кандидатура сможет набрать необходимое количество голосов в Раде, кроме того, его могут поддержать некоторые представители оппозиции. «Это показало вчерашнее голосование, когда некоторые представители оппозиционных фракций «УДАР» и «Батькивщина» голосовали синхронно с большинством. Я полагаю, это является свидетельством того, что уже сейчас готовится создание новой фракции под нового премьера. Кроме того, Рада может снизить количество депутатов, необходимое для создания фракции до 15 человек. Эту фракцию могут составить перебежчики», - уверен политтехнолог.

Напомним, сегодня после часа вопросов к правительству, депутаты намерены рассмотреть вопрос о вынесении недоверия правительству. Он был инициирован представителями оппозиции.