Азаров опаздывает к нардепам

Премьер-министр Николай Азаров прибудет в Верховную Раду для выступления позже, поскольку сейчас он принимает участие в совещании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Рыбак на заседании парламента.

Сейчас в правительственной ложе присутствуют члены Кабинета министров Украины, и председатель ВР представил их.

Депутаты от парламентского большинства встретили членов правительства аплодисментами, а представители оппозиции возгласами: “Позор”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР запланировано проведение Часа вопросов к правительству, после чего депутаты будут рассматривать вопрос об ответственности Кабмина.