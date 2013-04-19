Азаров опаздывает к нардепам
10:28, 19 апреля 2013Политика
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Азаров прибудет в ВР позже, поскольку сейчас он принимает участие в совещании.
Рыбак пока представил министров
Премьер-министр Николай Азаров прибудет в Верховную Раду для выступления позже, поскольку сейчас он принимает участие в совещании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир Рыбак на заседании парламента.
Сейчас в правительственной ложе присутствуют члены Кабинета министров Украины, и председатель ВР представил их.
Депутаты от парламентского большинства встретили членов правительства аплодисментами, а представители оппозиции возгласами: “Позор”.
Как сообщал УНИАН, сегодня в ВР запланировано проведение Часа вопросов к правительству, после чего депутаты будут рассматривать вопрос об ответственности Кабмина.
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