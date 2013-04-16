Властям напомнили, что внесение изменений в Конституцию возможно только в стенах ВР
Народный депутат Украины Руслан Князевич (фракция “Батькивщина”) подчеркивает необходимость переформатирования руководства Счетной палаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на заседании парламента во время обсуждения президентского законопроекта о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины в части полномочий Счетной палаты.
По его словам, “единственная проблема тревожит, что мы здесь с вами неоднократно договаривались, что Счетная палата, как принято во всех без исключения демократических странах, это механизм контроля оппозиции за расходами и поступлениями бюджета”.
“Потому второй вопрос - абсолютно справедливо переформатировать руководство Счетной палаты и заполнить все существующие вакансии, и, наконец, дать возможность оппозиции эффективно осуществлять контроль над властью в части расходов из государственного бюджета”, - сказал Р.Князевич.
Народный депутат Украины Александра Кужель (фракция “Батькивщина), обращаясь к советнику Президента Украины - руководителю Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марине Ставнийчук, отметила, что на сегодняшний день первый заместитель председателя, все заместители и главные контролеры Счетной палаты работают незаконно, потому что срок их пребывания в должностях истек”.
М.Ставнийчук в ответ сказала, что она разделяет обеспокоенность по этому вопросу, но при этом отметила, что данный вопрос не имеет отношения к президентскому законопроекту, о котором она докладывала. При этом она добавила: “Я обращу внимание”.
В то же время Р.Князевич отметил на заседании парламента, что внесение Президентом Украины на рассмотрение парламента законопроекта о внесении изменений в Конституцию свидетельствует о том, что “внесение изменений в Конституцию в соответствии с самой Конституцией, в соответствии с решением Конституционного суда от 2005 года возможно только в стенах парламента, и другие любые способы являются неконституционными, а значит, не могут быть разрешены в Украине”.