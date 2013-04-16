Властям напомнили, что внесение изменений в Конституцию возможно только в стенах ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказал на заседании парламента во время обсуждения президентского законопроекта о внесении изменений в статью 98 Конституции Украины в части полномочий Счетной палаты.

По его словам, “единственная проблема тревожит, что мы здесь с вами неоднократно договаривались, что Счетная палата, как принято во всех без исключения демократических странах, это механизм контроля оппозиции за расходами и поступлениями бюджета”.

“Потому второй вопрос - абсолютно справедливо переформатировать руководство Счетной палаты и заполнить все существующие вакансии, и, наконец, дать возможность оппозиции эффективно осуществлять контроль над властью в части расходов из государственного бюджета”, - сказал Р.Князевич.

Народный депутат Украины Александра Кужель (фракция “Батькивщина), обращаясь к советнику Президента Украины - руководителю Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Марине Ставнийчук, отметила, что на сегодняшний день первый заместитель председателя, все заместители и главные контролеры Счетной палаты работают незаконно, потому что срок их пребывания в должностях истек”.

М.Ставнийчук в ответ сказала, что она разделяет обеспокоенность по этому вопросу, но при этом отметила, что данный вопрос не имеет отношения к президентскому законопроекту, о котором она докладывала. При этом она добавила: “Я обращу внимание”.

В то же время Р.Князевич отметил на заседании парламента, что внесение Президентом Украины на рассмотрение парламента законопроекта о внесении изменений в Конституцию свидетельствует о том, что “внесение изменений в Конституцию в соответствии с самой Конституцией, в соответствии с решением Конституционного суда от 2005 года возможно только в стенах парламента, и другие любые способы являются неконституционными, а значит, не могут быть разрешены в Украине”.