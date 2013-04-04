Расширения полномочий Счетной палаты требует ЕС – эксперты

«Парламент должен принять эту норму, поскольку у нас есть определенные обязательства перед Евросоюзом. По Счетной палате – это сугубо гармонизация украинского законодательства с требованиями ЕС. Мы особо никогда не страдали, что у этого органа нет этих полномочий. Но поскольку, с одной стороны, закрепление за Счетной палатой функций наполнения бюджета – это мировая практика, а с другой – в рамках будущего подписания Соглашения об Ассоциации мы обязаны до мая выполнить все требования европейцев, это нужно сделать», – сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

В то же время, по его словам, новые полномочия Счетной палаты не будут дублироваться с другими органами, отвечающими за контроль по наполнению бюджета, в частности, Налоговой службой, Министерством доходов и сборов и Министерством финансов.

Бывший заместитель министра экономики Владимир Рябошлык также выступил за расширение полномочий Счетной палаты.

«В принципе, в рамках евроинтеграции мы должны выполнить это требование ЕС, в этом я ничего не вижу плохого. Тем более, как я понимаю, в мире распространенная практика, когда Счетная палата контролирует не только расходную часть бюджета, но и наполнительную», – считает эксперт.

По его мнению, одной из первых задач палаты должен стать контроль за ранее выведенными олигархами из Украины капиталами в оффшоры.

Напомним, что в ближайший четверг Верховная Рада намерена рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины. В частности, на суд парламентариев будут вынесены изменения, которые предполагают расширение полномочий Счетной палаты, в частности, ее намерены наделить полномочиями следить не только за расходами госбюджета, но и за его наполнение.