Расширения полномочий Счетной палаты требует ЕС – эксперты

09:01, 04 апреля 2013
Общество
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Эксперты констатируют, что закрепление за Счетной палатой функции контроля по выполнению доходной части бюджета является международной практикой.

Эксперты считают, что Рада должна расширить полномочия Счетной палаты

«Парламент должен принять эту норму, поскольку у нас есть определенные обязательства перед Евросоюзом. По Счетной палате – это сугубо гармонизация украинского законодательства с требованиями ЕС. Мы особо никогда не страдали, что у этого органа нет этих полномочий. Но поскольку, с одной стороны, закрепление за Счетной палатой функций наполнения бюджета – это мировая практика, а с другой – в рамках будущего подписания Соглашения об Ассоциации мы обязаны до мая выполнить все требования европейцев, это нужно сделать», – сказал доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников.

В то же время, по его словам, новые полномочия Счетной палаты не будут дублироваться с другими органами, отвечающими за контроль по наполнению бюджета, в частности, Налоговой службой, Министерством доходов и сборов и Министерством финансов.

Бывший заместитель министра экономики Владимир Рябошлык также выступил за расширение полномочий Счетной палаты.

«В принципе, в рамках евроинтеграции мы должны выполнить это требование ЕС, в этом я ничего не вижу плохого. Тем более, как я понимаю, в мире распространенная практика, когда Счетная палата контролирует не только расходную часть бюджета, но и наполнительную», – считает эксперт.

По его мнению, одной из первых задач палаты должен стать контроль за ранее выведенными олигархами из Украины капиталами в оффшоры. 

Напомним, что в ближайший четверг Верховная Рада намерена рассмотреть ряд законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины. В частности, на суд парламентариев будут вынесены изменения, которые предполагают расширение полномочий Счетной палаты, в частности, ее намерены наделить полномочиями следить не только за расходами госбюджета, но и за его наполнение.

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