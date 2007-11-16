Ющенко пошлет Януковича посмотреть, до чего договорился Бойко в Москве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел сегодня встречу с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, который проинформировал главу государства о договоренностях, достигнутых в Москве относительно принципов формирования цены на газ для Украины в долгосрочной перспективе.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам Ю.БОЙКО, “в целом можно констатировать, что переговоры с российской стороной прошли успешно”.

Министр топлива и энергетики также сообщил, что уже на следующей неделе украинские субъекты хозяйствования должны подписать соответствующие контракты.

В этом контексте Президент В.ЮЩЕНКО высказался за целесообразность подписания этих документов в присутствии руководства правительства нашего государства.

Министр также доложил Главе государства, что сейчас разрабатывается финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», ведутся соответствующие консультации с другими министерствами и ведомствами, готовятся разные модели организации внутреннего рынка газа Украины на 2008 год.

В.ЮЩЕНКО попросил ускорить эту работу и доложить ему о результатах на протяжении одной – двух недель.

Во встрече также принял участие первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.