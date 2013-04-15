Янукович назначил своего советника представителем Украины в ВТО

Президент Украины Виктор Янукович назначил советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрея Гончарука представителем Украины во Всемирной торговой организации.

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Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, с целью обеспечения внедрения и реализации единого внешнеполитического курса Украины по вопросам сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации, эффективного представительства позиции Украины в ВТО и в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины В.Янукович возложил на А.Гончарука представительство интересов Украины в ВТО, назначив его Представителем Украины во Всемирной торговой организации (с местом пребывания в городе Киеве).